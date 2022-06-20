Tiago Lopes sıkıntısı

Altaş Denizlispor'da, Ismail Aissati'nin gelmeyeceğini açıklamasının ardından Portekizli sağ bek Tiago Lopes de yeni sezonda takımda olmayabilir. Geçen sezonun ikinci yarısında Horoz'a gelen ve iyi işler yapan defans oyuncusu Lopes de yeni sezon da yeşilsiyahlı formayı giymeyecek isimlerden biri. Süper Lig'de Denizlispor forması giyen futbolcu, dönemin kulüp başkanı Ali Çetin tarafından gönderildiği için FIFA'ya açtığı alacak ve haksız fesih tazminatı ile birlikte, toplam 265 bin Euro alacağının ödenmesini bekliyor. Denizlispor yönetiminin 33 yaşındaki Lopes'le masaya oturup yeni sezon için tekrar anlaşmak istediği, ancak oyuncunun alacağının ödenmesi konusunda ısrarcı olduğu gelen bilgiler arasında.

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