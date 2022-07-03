Horoz’dan Abdülkadir’e jest

TFF 1. Lig temsilcisi Denizlispor, transfer çalışmalarını sürdürürken file bekçisi Abdülkadir Sünger'i de unutmadı. Yönetim, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası maçında Galatasaray'a karşı kalesinde devleşen, 120 dakikada tam 18 kurtarışa imza atan, penaltı atışlarında Oğulcan Çağlayan'a geçit vermeyen Sünger ile yeni sözleşme yaparak yıllık ücretini artırdı. 2025 yılına kadar zaten sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun alacağı yıllık ücret yeni sözleşme ile 400 bin liradan 700 bin liraya çıkarıldı. Genç eldiven, Adam Stackhowiak'ın kulüpten ayrılmasıyla, yeni sezonda birinci kaleci olarak görev yapacak. ■ SEBAHATTİN ALP

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