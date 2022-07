Bakkal umutlu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik patron Mesut Bakkal, kamp döneminin çok verimli geçtiğini, lige en hazır şekilde girmek istediklerini söyledi. Bodrumspor ile oynanan hazırlık maçında 1-0 yenilmelerine rağmen zaman zaman iyi görüntü çizdiklerini vurgulayan Bakkal, "Hazırlık maçları lig öncesi eksiklerimizi görme adına önemli. Sonuçlar önemli değil. Sahaya yansıttıklarınız, neler yaptıklarınız önemli. Oyun şablonunu oturtturma adına kendimizi lige daha iyi hazırlama anlamında oynayacağımız maçlardan ilkiydi. İnşallah yavaş yavaş hazır hale gelip lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Geçen sene yakaladığımız bir çizgi var. Bunun üzerine daha iyisini nasıl yapabiliriz düşüncesi içerisindeyiz. Bu kapasite bizde var. İnşallah geçen yıl yaptığımız başarıyı yakalarız" dedi.

'HER OYUNCUYA İHTİYAÇ VAR'

Ismail Aissati ile Tiago Lopes'in ufak pürüzleri olduğunu belirten Bakkal, şöyle devam etti: "Kampta aldığımız son habere göre kendi transfer görüşmeleri devam ediyor. Zannediyorum gelebilecek ve takıma katılabilecek şekilde olacağını düşünüyorum. Takıma katılacaklarını umuyorum. Tabii bizim şimdi transfer yasağımız var. Her oyuncuya da ihtiyacımız var. Onun için hem Aissati hem de Lopes bu takımın oyuncuları. Ben zaten sezon başında da söylemiştim, bu oyuncuların hepsinin kalması ve bizim transferi açamayacağımızı düşündüğümüz için her bir ferdin kalması taraftarıydım. İnşallah Aissati de, Lopes de aramıza döner. Biz de normal şartlarda ve normal şekilde devam ettirdiğimiz çıkışımızı devam ettiririz."

FORMA GÖĞÜS REKLAMI İÇİN RAMS'LA ANLAŞMA

ALTAŞ Denizlispor, forma göğüs sponsorluğu konusunda RAMS Türkiye ile anlaşma sağladı. Hayata geçirdiği her projede, şehrin mimarisine ve insanların yaşamlarına değer katan RAMS Türkiye, Türk futbolunun geleceğine duyduğu güvenle, Altaş Denizlispor Kulübü ile sponsorluk anlaşması yaptı. Kulüp başkanı Mehmet Uz ve RAMS Türkiye CEO'su Devran Bülbül, yeni sezon için el sıkıştı. Bülbül, "Sporun bir paydaşı olarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Denizlispor ile yapmış olduğumuz sponsorluk anlaşmasından ötürü oldukça mutluyuz. Köklü tarihi ile Türk futbolunda derin izler bırakan Denizlispor'un, önümüzdeki yıllarda yakalayacağı başarılarla hak ettiği yerlere geleceğine inancımız tamdır" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP