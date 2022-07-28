Denizli’de Lopes olmadı

Altaş Denizlispor'da yeni sezon için transferi yılan hikayesine dönen Tiago Lopes ile ipler koptu. Ayak diretip fiyat yükselten Lopes'in kaprisleri bıktırınca, gözden çıkarıldı. Geçen sezon devre arası takıma katılan ve defansın sağında iyi işler yapan Portekizli, sözleşmesi sona erdikten sonra çeşitli bahanelerle ayak diretti. Geçen sezondan kalan alacakları ödenen ve yeni sezon için 150 bin lira isteyen 33 yaşındaki yıldız Lopes, rakamı da yeniden arttırınca yeşil-siyahlı ekibin yöneticileri futbolcunun dosyasını rafa kaldırdı.

GENÇ BERKANT SEVİNDİRDİ

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın da sürekli kapris yapan Lopes'i sildiği gelen bilgiler arasında. Alternatif olarak düşünülen genç sağ bek Berkant'ın kamptaki performansı ise kurmayları sevindirdi. Tiago Lopes gibi anlaşma sağlanamayan ve gitmek istediğini dile getiren İsmail Aissati de takımla çalışmalara katılmazken, tek başına çalışıyor. ■ SEBAHATTİN ALP