Horoz umut dolu

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un teknik patronu Mesut Bakkal, Burdur kampında Bodrumspor ve Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv ile oynadıkları maçlarda takımın iyi bir görüntü çizdiğini söyledi. Horozlar, Bodrumspor'a 1-0 yenilirken, Metalist Kharkiv ile 0-0 berabere kaldı. Teknik patron Bakkal, "Yoğun idman programına rağmen oyuncularımın gösterdiği çalışma isteği ve performanslarından memnunum. Hazırlık maçlarında skor değil, mücadele ve oyun planımızı sahaya istediğimiz şekilde yansıtıp yansıtmadığımız bizim için önemliydi. Elbette eksiklerimiz var. Geride kalan günlerde bu eksiklerimizi gidermenin çalışmalarını yapacağız. Ligin ilk maçına mümkün olduğu kadar hazır gelmek istiyoruz. Genel olarak 1 aydır yaptığımız çalışmalardan memnun olduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

TARAFTARLARA ÇAĞRI

ÇOK iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen teknik direktör Mesut Bakkal'ın takıma verdiği 2 günlük izin dün sona erdi. Yeşil-siyahlılar, yeni sezon hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kaldığı yerden tekrar başladı. Bakkal, şöyle konuştu: "Geçen sezon bu takım ligde kaldıysa en büyük faktör taraftarlardır. Biz yeni sezonda yine kendilerini tribünlerde görmek ve desteklerini daha fazla vermelerini istiyoruz. Bir takımın en büyük gücü taraftarıdır. Taraftarlarımızla birlikte yeni sezonda iyi işler yapacağız."

MAYİ VE MUSTAFA PATLAMA YAPACAK

KADROSUNUN önemli bir kısmını koruyan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor, geçen sezon büyük umutlarla alınmalarına rağmen beklentinin altında kalan Kevin Mayi ve Mustafa Çeçenoğlu'ndan patlama bekliyor. Gabon Milli Takımı'nda dünyaca ünlü yıldız Aubameyang'la birlikte forma giyen Mayi, geçen sezon Denizlispor'da ligde 23 maçta 5 gol attı. Yeşilsiyahlılarda geçen yıl beklentinin aksine yedek kalan orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu, 14'ü ilk 11'de 30 maçta süre alarak 2 gol üretti. Kamp dönemini çok verimli geçiren Altaş Denizlispor, sona eren Afyonkarahisar kampında istekli çalışmalarıyla alkış alan iki futbolcudan yeni sezonda büyük katkı bekliyor. Horoz, 31 Temmuz Pazar günü İzmir'de Göztepe, 3 Ağustos Çarşamba günü Fethiyespor ve 6 Ağustos Cumartesi günü Nazilli Belediyespor ile Denizli'de hazırlık maçı oynayacak.

■ SEBAHATTİN ALP

