Derbide zafer Manisa’nın

Spor Toto 1. Lig'de Ege derbisinde Altaş Denizlispor'u 3-2 mağlup eden Manisa FK, ilk galibiyetini aldı: 3-2. 2. dakikada Diallo karşı karşıya kaleci Hüseyin'i geçemedi. 18'de Bekir Turaç çıkardı Gökhan'ın sert şutunda kaleci Muhammed Birkan'ın büyük hatasında top ağlarla buluştu: 0-1. 26'da Gakpa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Denizlispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Nizamettin'in önünde kaldı. Nizamettin'in bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden dışarıya çıktı. 41'de Gakpa'nın pasında Muhammet Taha'nın vuruşunu kaleci Hüseyin çıkardı. 45+2'de Nizamettin'in köşe atışında karambolde Burak kafayla indirdi boştaki topu Batuhan tamamladı: 1-1. 45+5'te M.Taha'nın pasında Batuhan müsait durumda kötü vurdu. 45+6'da Butuhan'ın şutunu kaleci Hüseyin çeldi. 46'da Gakpa vurdu, kaleci Hüseyin'in hatasını Batuhan affetmedi: 2-1. 58'de Diallo'nun çabuk taç atışında Prib kaleci Hüseyin'in yanından topu ağlara yolladı: 3-1. 90+4'te Mustafa'nın sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Oğuzhan'ın kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi. 90+8'de Mustafa kornerden gelen topu filere gönderdi, skoru belirledi: 3-2.

'KADINA EL KALKMAZ' PANKARTIYLA ÇIKTILAR

Her iki takımın futbolcuları sahaya 'Kadına el kalkamaz' yazılı pankartla çıktı. Teknik direktörler Levent Eriş ile Mesut Bakkal birbirlerine başarılar diledi. Maçı MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ve Denizlispor Başkanı Mehmet Uz birlikte izledi. Manisa FK ile Altaş Denizlispor 3. kez rakip oldu. Geçen sezon 1. Lig'de oynanan iki maçı da Manisa FK 1-0'lık skorlarla kazanmıştı. Manisa, 3. kez derbide rakip olduğu Horoz'u bu kez 3-2'lik skorla yendi, 3. maçında rakibi karşısında 3. kez galibiyetle ayrıldı.



LEVENT ERİŞ ÜÇ DEĞİŞİKLİK YAPTI

Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, Boluspor maçı kadrosunda 3 değişiklik yaptı. Alioune Ba ve Eros Grezda'yı kulübeye çeken Eriş, Edgar Prib ile Muhammet Taha Şahin'i ilk 11'de sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, hafta içinde Bucaspor 1928'e transfer olan Erhan Çelenk'in yerine de Batuhan Kör'e şans verdi. Siyah-beyazlılarda, kaleci Ömer Kahveci, defans oyuncusu Veli Çetin maç kadrosuna alınmazken, genç kaleci Samet Karabatak yedek soyundu, yeni transfer Yannick Stark maç kadrosunda yer aldı.



MESUT BAKKAL AYNI 11'İ SAHAYA SÜRDÜ

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, geçen haftaki Çaykur Rize maçındaki kadroda değişiklik yapmadı. Horoz'da sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu ile Dje Djedje oynamadı. Yeşilsiyahlı ekipte, henüz lisansı çıkmayan İlhan Depe de yoktu. Denizlispor'da, sakatlıkları geçen Özer Özdemir ile Erdal Akdari kadroya alındı, Muhammed Eren Kıryolcu, Mehmet Eren Sıngın ve Emre Furtuna yoktu.