Horoz’un derdi Aissati

Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor'da, Ismail Aissati ile yönetim arasındaki kriz yeni bir boyut kazandı. Süper Lig'den kalan 465 bin Euro alacağı ödenmediği gerekçesiyle yeni sezon Denizli ile anlaşma sağlamayan Fas asıllı Hollandalı futbolcu ile ipler iyice gerildi. Ligde alınan kötü sonuçlar üzerine transfer yasaklısı Horoz'da yönetim, 33 yaşındaki Faslı yıldızı ikna edemedi. Alacağından indirim yapmayan, vade veya taksit seçeneklerini de kabul etmeyen Aissati konusundaki gelişmeler üzerine yeşilsiyahlı yönetim de gemileri yaktı.

REST ÇEKİLECEK

Geçen sezon sonunda Hollanda'ya giden Aissati, Nac Breda ile antrenmanlara çıkmıştı. Yeşil-siyahlı kurmaylar, İsmail Aissati'nin bu kulüple resmi sözleşme imzaladığını öğrenince Nac Breda ekibinden sözleşmenin bir örneğini temin ederek elini güçlendirdi. Sözleşme kozu ile Fas asıllı yıldız 33 yaşındaki oyuncuya, "Ya Denizli'de oynarsın, ya da sözleşmeni tek taraflı fesih edip gidersin" restinin çekileceği gelen bilgiler arasında.

RAKİP SAKARYA

SPOR Toto 1'inci Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde eden Altaş Denizlispor, bugün Sakaryaspor deplasmanında ter dökecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Ozan Ergün görev yapacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları devam eden Djedje ve Hakan Çinemre kadroda yer almadı. Teknik direktör Mesut Bakkal, Sakarya'ya mutlak galibiyet için gittiklerini belirtirken, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Bu maç bizim için milat olacak. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız ancak takımıma inanıyorum" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP