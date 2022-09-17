Denizlispor çıkış arıyor

1. Lig'de sezonun ilk 5 haftasında 1 beraberlik, 4 yenilgi alıp puan tablosunda dibe demir atan Altaş Denizlispor, bugün evinde Gençlerbirliği önünde yeni bir başlangıç yapmaya çalışacak. Denizli Atatürk Stadı'nda Tarık Güldal'ın yöneteceği maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Yeşil-siyahlı yönetim karşılaşmanın bilet fiyatlarını loca önü 200 TL, VIP 100 TL, B-D üst tribün 90 TL, A-E üst 75, A-E alt 60, maraton 45, misafir tribünü ise 50 TL olarak belirledi. Denizlispor'un rakibi Gençlerbirliği, ligde ilk 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 5 puan topladı. Geçen sezon ortasında göreve geldiği transfer yasaklısı takımı ligde tutmayı başaran teknik direktör Mesut Bakkal, panik yapacak bir durum olmadığını, çıkışa geçeceklerini söyledi.

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