Denizlispor’a müjdeli haber

TRANSFER yasağı nedeniyle Spor Toto 1. Lig'de dar bir kadro ile mücadele eden ve üstüne üstlük sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Altaş Denizlispor'a kaptan Oğuz Yılmaz ve Kevin Mayi'den iyi haber geldi. Sakatlıklar kervanına katıldığı sanılan iki futbolcudan maç sonrası müjdeli haber geldi. Çekilen MR'ı temiz çıkan Gabon asıllı 33 yaşındaki Mayi'nin baş parmağının esnediği ve milli ara sonrası formasına kavuşacağı açıklandı. 78. dakikada oyundan çıkan Oğuz'un da adalesinde oluşan ağrı nedeniyle alındığı, ancak sıkıntı olmadığı belirtildi. Horoz'da, Gençlerbirliği maçı öncesi adalesinden sakatlanan ve yırtık olabileceği endişesi ile riske edilmek istenmeyen Özer'in de Erzurumspor maçında görev alabileceği belirtildi. Göztepe ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan, yırtık tespit edilen ve Fransa'da tedavisi süren Djetje, Denizli'ye döndü.

■ SEBAHATTİN ALP