Horoz’da revizyon

ALTAŞ Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, mecburi değişime gidiyor. Pazar günü konuk edeceği Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda, hesaplar 3 puan üzerine yapılırken, Erzurum'da kırmızı kart gören Leo ve Gökhan'ın yerlerine sol bekte Erdal Akdari'nin, sol stoperde ise 2 haftadır yedek soyunan Hakan Çinemre'nin oynaması planlanıyor.

Tecrübeli teknik adam, orta alanda Muhammet Özkal, Muhammed Gönülaçar ve Asım üçlüsünü mecbur kalmadıkça bozmak istemiyor. Erzurum'da takımını 4-1-4-1 sistemi sahaya süren Bakkal'ın Pendikspor maçında ise 4-3-3 sistemi ile mücadeleye başlaması beklenirken, forvet hattında sağda Okan, solda Mustafa ve ilerde Ömer'in görev yapması bekleniyor.

İNDİRİM YAPILDI

Pendikspor maçında taraftar desteğine ihtiyaç duyan Denizlispor yönetimi, bilet fiyatlarında yüzde 50 indirime gitti. Buna göre loca önü 100, VIP 50, B-D üst 40, A-E üst 35, A-E alt 30, maraton 25, misafir tribünü 30 TL'den satışa sunuldu.

■ SEBAHATTİN ALP