Horoz toz duman

Spor Toto Birinci Lig'de zor günler geçiren ve 2 puanla son sırada bulunan Altaş Denizlispor'da sportif başarısızlık, yönetimsel sorunları beraberinde getirip gün yüzüne çıkardı. Horoz'da teknik patron Mesut Bakkal'ın gönderilmesinin ardından sular durulmadı, ortalık toz duman.

İTALYA'DAN DİREKTİF

Tatil için İtalya'da bulunan başkan Mehmet Uz'un talimatıyla yönetimde sessizce üçüncü kez görev değişikliği yaşandığı öğrenildi. Yeşil-siyahlı yönetimde yılbaşından bu yana 3. kez görev değişikliği yaşanırken, sık sık isim ve görev değişikliği olması, yönetimde istikrarlı bir çalışma ortamı oluşamadığı eleştirilerine neden oldu. Bakkal'la yolların ayrılmasını ve yönetimdeki değişiklikleri basından öğrenen bazı yöneticilerin yüksek sesle tepkilerini dile getirmeye başladığı öğrenildi. Kritik süreçte ailesi ile İtalya'ya giden başkan Mehmet Uz'un yeni görev dağılımını İtalya'dan gönderdiği iddia edildi. Roma'dan direktiflerini ileten başkan Uz'un görevlendirdiği bazı isimlerin yeni görevlerini kabul etmediği öğrenildi. Profesyonel futbol şubeden sorumlu 3 isimden biri olan Seyit Berber, görevini kabul etmeyenlerden birisi olarak dikkat çekti.

7 PERSONEL GÖNDERİLDİ

ALTAŞ Denizlispor'da, kulüp çalışanlarından 7 kişinin işine son verildi. Çim zemin sorumlusu ziraat mühendisi İpek Kahraman, teknisyen Adem Efilti, medya sorumlusu Mustafa Yıldırım, çim sorumlusu Ahmet Batum, bilet satış sorumlusu Nazlı Hüner Aydın, tesisler görevlisi Köksal Ege, tercüman Fatih Uz gönderildi. Yeşil-siyahlı takımda ayrılıkların devam edeceği gelen bilgiler arasında.

BAŞKAN YARDIMCILARI DEĞİŞMEDİ

ALTAŞ Denizlispor'da, görev dağılımında başkan yardımcıları değişmedi. Ali İnceören, İsmail Kartal ve Refik Kapan'dan oluşan başkan yardımcıları görevlerine devam edecek. Profesyonel futbol şubesinde Hikmet Olgun kalırken, Necip İrdem ile Hasan Yıldırım ayrıldı. Yerlerine satış mağazaları (Store) sorumluları Seyit Berber ve Nedim Demirkıran getirildi.

Altyapıda olan Ali Yörümez'in yanına Necip İrdem verildi. Basın sorumlusu Fethi Akcan görevinde kaldı. Hukuk işlerinde İzzet Çağlar Altunbaş kalırken, yanına Onur Kayhan eklendi. Hikmet Olgun ve Ferhat Yıldırım mali işler sorumluluğunda kalan isimler oldu. Daha önce Ar-Ge'deki Osman Toker, tesisler sorumluluğuna getirildi. Store'de ise Nedim Demirkıran, Osman Özdemir ve Cemil Işık görev aldı.

TEKNİK DİREKTÖR LİSTESİ KABARIK

MESUT Bakkal ile yolları ayıran Altaş Denizlispor'da, yeni teknik direktör arayışları başladı. Yönetimin görüştüğü isimlerin yanı sıra, araya adam sokan isimlerle birlikte teknik direktör aday sayısı kabardı. Edinilen bilgilere göre kurmayların görüştüğü isimlerden Kemal Özdeş ve Tamer Tuna teklifi kabul etmedi. Yeşil-siyahlı yönetimin listesinde Bayram Bektaş, Coşkun Demirbakan, İrfan Buz, Ümit Davala, Mustafa Kaplan, Reha Kapsal, Özcan Bizati'nin olduğu öğrenildi.

Denizlispor eski futbolcusu ve kaptanı Yusuf Şimşek'in de araya hatırı sayılır isimler koyduğu gelen bilgiler arasında. Öte yandan teknik heyet ayrılınca Denizlispor'u, Göztepe maçına kaptan Oğuz Yılmaz ile 2. kaptan Ömer Şişmanoğlu hazırlıyor.

SEBAHATTİN ALP