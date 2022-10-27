Horoz’da ibre eskilere dönüyor

Spor Toto 1. Lig'de en kötü sezon başlangıçlarından birine imza atarak 2 puanla dibe demir atan Altaş Denizlispor'da, Mesut Bakkal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlar sürüyor. Yeşil siyahlı kurmayların irtibata geçtiği isimler, Denizlispor'un ligdeki konumu ve transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle kibarca teklifleri geri çeviriyor.

GÖZLER BAŞKAN UZ'DA

Altaş Denizlispor yönetimi, görüşme yapıtığı Kemal Özdeş ve Tamer Tuna'nın ardından Bayram Bektaş, İrfan Buz ve Ümit Davala'dan da olumsuz yanıt aldı. Bektaş, Buz ve Davala'nın şu an için çalışmayı istemediklerini yönetime belirttikleri ifade edildi. İtalya'da ailesiyle tatilde olan kulüp başkan Mehmet Uz'un Roma'dan durum paylaşımları dikkatlerden kaçmazken, teknik direktör arayışlarına ara verildiği ve başkan Mehmet Uz'un Türkiye'ye dönmesi bekleneceği bildirildi.

Yeşil-siyahlı yönetimin teknik adam konusunu Ege derbisi sonrasına bıraktığı öğrenildi. Ayrıca Göztepe mücadelesinin kazanılması durumunda teknik adamların Denizlispor'a bakış açılarını değişebileceği ihtimali üzerinde duruluyor. U-19 takımı teknik sorumlusu Gökhan Kaynak'ın A Takımı Göztepe karşılaşmasına kadar çalıştıracağı açıklandı.

İBRE ESKİLERE DÖNÜYOR

ALTAŞ Denizlispor, teknik direktör Mesut Bakkal'la yollarını ayırdıktan sonra yine eski teknik adamlarına sarıldı. Yeşil-siyahlılarda takıma daha önce aynı ligde şampiyonluk yaşatan Yücel İldiz'in ardından yine kulüpte farklı dönemlerde teknik direktör olarak çalışan Mehmet Altıparmak ve Yusuf Şimşek'in isimleri gündeme geldi. Bu hafta 29 Ekim Cumartesi günü Ege derbisinde Göztepe'ye konuk olacak Denizlispor'da kulislerde kulübün Denizlili bir firma öncülüğünde şirketleşme projeleri de konuşuluyor. Horoz'da, Göztepe maçı öncesi golcü Ömer Şişmanoğlu, Leo Schwechlen ve Dja Djedje forma giyebilecek, Kevin Mayi yine yok. Denizlispor'da, Muhammed Gönülaçar'ın cezası biterken, bu kez Emre Sağlık cezalı duruma düştü.

SEBAHATTİN ALP