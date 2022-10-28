Denizlispor Göztepe’ye odaklandı

Spor Toto Birinci Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren 2 puanlı sonuncu Altaş Denizlispor'da, gözler Göztepe'yle oynanacak Ege derbisine çevrildi. U-19 takımı teknik sorumlusu Gökhan Kaynak yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan yeşil-siyahlılar, rakamlarda rakibine üstünlük kurmuş durumda. Göz-Göz'le 40. kez rakip olacak Denizlispor, galibiyetlerde rakibine 21-7 üstünlüğü var, 11 maç da berabere sona erdi. İzmir'de oynanan 18 maçtan 7'sini kazanan Horozlar, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Denizlispor'da, Kevin Mayi sakat, Emre Sağlık da cezalı. Horoz'da, Ömer Şişmanoğlu, Djedje ve Leo Schwechlen ise forma giyebilecek.

İMZA DERBİ SONRASI OLACAK

Altaş Denizlispor'da, teknik direktör Mesut Bakkal'la yollar ayrılırken, yeni çalıştırıcının yarın deplasmanda oynanacak Göztepe maçının ardından belirleneceği kaydedildi. Yücel İldiz, Yusuf Şimşek ve Mehmet Altıpormak isimlerini gündemde tutan yeşil-siyahlıların, Göztepe karşılaşmasına altyapı antrenörleriyle çıkacağı kaydedildi. Başkan Mehmet Uz'un İtalya'dan döner dönmez yeni haftada teknik direktör sorununu çözeceği kaydedildi. Ligde 10 maça çıkan Denizlispor, 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

SEBAHATTİN ALP