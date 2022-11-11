Horoz fena dağıldı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Eleme maçında Altaş Denizlispor, sahasında 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a farklı mağlup olarak elendi.8. dakikada Muhammet Eren, rakibi Alpay'ı ceza alanında düşürdüğü gerekçesiyle, maçın hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Mustafa Ethem, plase vuruşla ağları havalandırdı: 0-1. 33'te Erkam'ın yarı vole vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı. 35'te Kemal'in ceza alanından şutu kaleci Ramazan'da kaldı. 37'de Kemal ceza alnı içinde elle oynadı. Penaltı atışında Feyyaz'ın vuruşunu kaleci Abdülkadir kornere çeldi. 39'da gelişen atakta, Seyit sağdan ortaladı, penaltıyı kaçıran Feyyaz, kale sahası önünde kafa ile skoru 2-0 yaptı.

GOLLER DEVAM ETTİ

53'de Kemal Çetin'in rakibini düşürdüğü gerekçesiyle maçın hakemi Ali, Yılmaz Şanlıurfaspor lehine 3. kez penaltı noktasını gösterdi. Erkan, plase vuruşla skoru 3-0 yaptı. 70'te Ömer soldan ceza alanına girdi, sıfıra indi, geri çıkardığı topa Bünyamin kale saha içinde dokundu 0-4 . 82'de Alpay, soldan ceza alanına topla girdi, Bünyamin yerden plaseledi: 0-5. Maç 5-0 sona erdi.

SEBAHATTİN ALP