Horoz umut dolu

Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta mücadelesinde 19 Kasım Cumartesi günü Başkent deplasmanında Keçiörengücü'nün konuğu olacak Altaş Denizlispor'da, hazırlıklar tamamlanırken, takım bugün yola çıkıyor. Teknik direktör Giray Bulak, Ankara deplasmanından en iyi sonucu alarak döneceklerini ve futbolcularının da bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılacağından emin olduğunu dile getirdi.

Keçiörengücü'nün gücünü bildiklerini ve bu maçta gerekli önlemleri alacaklarını dile getiren teknik patron Bulak, "Sahaya istediklerimizi yansıtmalıyız. Zor bir maç bizleri bekliyor. Kapalı kutu bir takım ve ne zaman ne yapacakları belli olmuyor. Biz takım olarak puan veya puanlar hedefliyorsak, işi sıkı tutmalıyız. Benim kadar futbolcularım da bu maçtan puan alacaklarından emin. İnşallah taraftarlarımızın yüzünü güldürecek bir sonuçla ayrılırız ve hep birlikte seviniriz" dedi.

NECİP İRDEM GERİ DÖNDÜ

Altaş Denizlispor'da, kulüp başkanı Mehmet Uz ile fikir ayrılığına düştükleri iddiasıyla yaklaşık 3 hafta önce altyapı sorumluluğuna getirilen Necip İrdem, yaşanan skandal hatalar üzerine yeniden profesyonel şubeye geri döndü. İrdem'in altyapı dahil transferlere kadar tam teşekküllü olarak görev yapacağı gelen bilgiler arasında.

Horoz'da, cezalı Mustafa Çeçenoğlu, Emre Fortuna, sakatlığı süren Leo Schwechlen kadroda yer almayacak. İyileşen Kevin Mayi, Oğuz Yılmaz ve Özer Özdemir kadroda yer alabilecek.

SEBAHATTİN ALP