Horoz’da Bulak neşteri vuracak

Spor Toto 1. Lig'de sezonun geride kalan haftalarda performans olarak istenilen seviyeye bir türlü ulaşamayan ve alt sıralardan kurtulmayan Altaş Denizlispor'da, ligde tutunma adına taraftarların endişeleri artarken, teknik direktör Giray Bulak, kötü gidişe 'Dur' demenin hesapları içinde. Bulak'ın Keçiörengücü önünde alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrası yapılan hataların analizini yaptığı ve yeni bir oyun planı için neşteri vuracağı öğrenildi.

RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER

Tecrübeli teknik adam, maçlarda yapılan bariz hatalar ve bireysel performanslarla ilgili analizleri değerlendirip, neşteri vuracağı gelen bilgiler arasında. Performans olarak beklentilerin uzağında kalan futbolcuların uyarılacağı, gerekirse özel program uygulanacağı belirtildi. Veriler doğrultusunda oyun planında radikal değişiklikler yapılacak.

KANATLAR ÇALIŞMIYOR

Keçiörengücü maçında kart cezalısı olan sağ kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ile uzun süredir sakat olan sol kanat oyuncusu Kevin Mayi gibi kanat oyuncularının olmayışı nedeniyle kanatlardan istenilen verim alınamamıştı. Teknik direktör Giray Bulak'ın antrenmanlarda kanat çalışmalarına önem vereceği, ayrıca daha agresif oynayan bir takım için düğmeye bastığı öğrenildi

ELDİVENLER HÜSEYİN'DE

ALTAŞ Denizlispor'da Tuzlaspor ve Keçiörengücü maçlarında gösterdiği performansla beğeni toplayan kaleci Hüseyin Altıntaş'ın, 26 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Bodrumspor ile oynanacak 15. hafta maçında da herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı taktirde kaleyi koruyacağı ifade edildi. Bazı maçlardaki hataları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Hüseyin'i teknik direktör Giray Bulak, Tuzlaspor maçı sonrası kendi eliyle tribünlere göndermiş ve taraftarlarla arasındaki buzların erimesini sağlamıştı. di. taraftarmıştı. Morali düzelen ve özgüveni geri gelen Hüseyin'e takım arkadaşları da destek çıktı.

SEBAHATTİN ALP