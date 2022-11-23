Horoz’a müjdeli haber

ALTAŞ Denizlispor'da 26 Kasım Cuma günü oynanacak Bodrumspor karşılaşması öncesinde seferberlik ilan edildi. Sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle iskelet kadroyu oluşturmakta zorlanan yeşil-siyahlılara müjdeli haber sağlık ekibinden geldi. Yakın takibe alınan iki futbolcudaki gelişmeler teknik direktör Giray Bulak'ı hayli sevindirdi.

Ligde 8 maçta görev aldıktan sonra 15 Ekim'deki Boluspor maçı sonrası sakatlığı nedeniyle ligdeki son 4 maçta formasından uzak kalan tecrübeli stoper Leo Schwechlen ve Göztepe maçı sonrası sol arka adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve ağrı oluştuğu için son 2 maçta forma giymeyen Oğuz Yılmaz'ın Bodrumspor maçına yetişmeleri bekleniyor. Takımla çalışmalara katılan Oğuz ve Leo için sağlık ekibi seferber oldu.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve tedavisi süren Kevin Mayi yine forma giyemeyecek. Tüzük değişikliği kongresi ile şirketleşme yolunda resmen start alan yeşil siyahlı yönetimde kurmaylar, kolları sıvadı. Başkan Mehmet Uz, enkaz gibi duran sorunları aşmak için geceli gündüzlü çalıştıklarını belirtti. Hesapta olmayan işler nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini kaydeden kulüp başkanı Uz, her şeye rağmen şirketleşme yolunda adeta seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

SEBAHATTİN ALP