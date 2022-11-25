Denizli’de derbi günü

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-0 yenilen sonuncu sıradaki Altaş Denizlispor, 15. haftanın açılış maçında bugün son 2 karşılaşmasını kaybeden Play-Off potasındaki Bodrumspor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe. Bilet fiyatları loca önü 100, VIP 50, B-D üst 40, E-A üst 35, A-E alt 30, maraton-açık 25 ve misafir tribünü ise 30 TL olarak belirlendi. Mücadele TRT Spor ve beINSports 2 kanallarından ekranlara gelecek. Horoz'da Kevin Mayi'nin sakatlığı sürüyor, Oğuz Yılmaz ve Leo Schwechlen ise iyileşti. Bodrumspor'da Erkan Değişmez ile Kenan Özer cezalı, Süleyman Özdamar yok.

İKİ TEKNİK ADAM DA İDDİALI

ALTAŞ Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek taraftarlardan destek istedi. Bulak, "Bulunduğumuz konumdan bir an önce çıkmak istiyoruz. Bizim için her karşılaşma final" dedi. Bodrumspor'un teknik patronu İsmet Taşdemir ise, "2 maçtır kaybediyoruz. Yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyoruz. Denizlispor saygı duyduğumuz bir takım. Elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz" diye konuştu. İki kulüp resmi maçlarda ilk kez rakip olacak.