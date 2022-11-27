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Denizlispor’da hava bozdu

1. Lig’de Bodrumspor karşısında umduğunu bulamayan Horoz’da yüzler gülmüyor. Ege derbisinde Bodrum'la golsüz berabere kalıp önemli 2 puan daha kaybeden yeşil-siyahlılar 90 dakika sonrası büyük üzüntü yaşarken, futbolcular yığılıp kaldı

27.11.2022

Denizlispor’da hava bozdu

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasının açılış maçı olan Ege derbisinde Bodrumspor ile golsüz berabere kalan Altaş Denizlispor, puan cetvelinde üstündeki takımları yakalama açısından ayağına gelen fırsatı kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Denizlisporlu futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşarken, uzun süre sahadan çıkmayıp çimlere yığılıp kaldılar. Horoz'da, yağıştan dolayı ağırlaşan sahaya rağmen sergilenen iyi futbol ve mücadele ise teselli oldu. Maç boyunca yerinde oturamayan teknik direktör Giray Bulak, bazen hakemlere, bazen de dediklerini sahada uygulamayan futbolcularına sert tepki gösterdi.

'ÇOK EKSİKLERİMİZ VAR'
Sinirli hali yüzüne yansıyan teknik direktör Giray Bulak, "Atanın kazanabileceği bir maçtı. Maçın başlarında kaçırdığımız çok net iki pozisyonumuz var. Mücadele olarak istekli oynadık. Kenar ve geçiş oyununu iyi oynadık. İki taraf da coşkuluydu. İzleyenlerin keyif aldığı bir maç oldu Derin bir kadromuz olmadığını biliyoruz. Eksiklerimiz var. Maalesef fazla değişiklik yapamadık. Rakip bu avantajını kullanırken biz kullanamadık. Gidip gelen bir maç oldu. Oyuncularımı kazanma amaçlı istekli oynadıkları için tebrik ediyorum" diye konuştu.

KAÇAN BALIK BÜYÜK OLDU
MAÇTA önemli pozisyonlardan yararlanamadıklarını ifade eden Denizlispor teknik patronu Giray Bulak, "Kaçırdığımız iki net pozisyonda Mustafa Çeçenoğlu'nun Berkant'ı görmemesi, Bekir'in de Ömer tercihini kullanması maalesef skora etki edecekken maçı berabere bitirdik. Takım gerçekten yürekten oynadı. Paslarımızı bir parça daha geliştirmemiz lazım. Şimdi Samsunspor sınavına odaklanacağız" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP

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