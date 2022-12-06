Horoz’da savunma hattı alarm veriyor

Spor Toto 1. Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşayan Altaş Denizlispor, oynadığı futbol ve aldığı farklı yenilgilerle gelecek adına ışık vermezken, son 5 karşılaşmada kalesinde 15 gol gördü, rakip kaleleri ise sadece 4 kez havalandırdı. 15 maçta 6 puanla ligin dibine demir atan Horoz'da karabulutlar dağılmadı, kabustan uyanamadı. Yeşil-siyahlı taraftarların ligde tutunma umutları her geçen gün azalırken, kötü gidişe bir türlü çare bulunamadı. Kanat oyuncusu Kevin Mayi ve stoper Oğuz Yılmaz'ın yokluğu hissedilirken, alternatifler bir türlü çözüm olmadı.

DEFANSİF ANLAMDA ÇÖKTÜ

Zaten dar olan kadroya, sakatlıklarda eklenince sıkıntılar aşılamazken, Altaş Denizlispor'da teknik heyetin de eli kolu bağlandı. Özellikle defansif anlamda çöküş yaşayan Horozlar, kalesinde son 5 maçta 15 gol gördü. Ligdeki 15 maçta sadece 10 gol atan Denizlispor kalesinde 31 gol gördü ve en az atıp, en çok yiyen takım olarak dikkat çekti. Son 5 maçta Göztepe ve Samsunspor'a 5-0, Keçiörengücü'ne 2-0 yenilen Denizlispor, Bodrumspor'la 0-0 beraberec kaldı, Tuzlaspor'u 4-3 yendi. Yeşilsiyahlılar, 15 maçın sadece 2'sinde kalesini gole kapatabildi.

Altay taraftarı alınmayacak Denizlispor Kulübü, dün yaptığı açıklamada İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla cumartesi günü Altay ile oynanacak maça rakip takım taraftarlarının alınmayacağını belirtti.

SEBAHATTİN ALP