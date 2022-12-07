Denizli’de devir kongresi

Spor Toto 1. Lig'de tarihinin en zor günlerini yaşayan ve bulunduğu konumdan çıkış olarak şirketleşmenin kaçınılmaz olduğu Altaş Denizlispor'da kongre takviminin ikincisi yarın yapılacak. Şirketleşme yolunda mal varlıklarının devir işlemleri olarak da adlandırılan olağanüstü kongre, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın saat 18.30'da başlayacak. Kulübün kurtuluşu olarak görülen toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde genel kurul 16 Aralık Cuma günü aynı yer ve saate ertelenecek.

EN ÖNEMLİ İKİ MADDE

Başkan Mehmet Uz'un konuşmasıyla başlayacak 8 maddelik kongre gündeminde, kulüp mal varlıklarının kuruluş işlemleri tamamlanmış olan Denizlispor Sportif A.Ş. unvanlı anonim şirketine devredilmesi için mevcut Denizlispor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi en önemli madde olarak ön plana çıkıyor. Diğer gündem maddesinde ise, Denizlispor Kulübü Derneği'nin kurucusu ve hakim ortağı olduğu, Denizlispor Sportif A.Ş. unvanlı anonim şirketinin hisse yapı ve satış şartlarının değerlendirilmesi ele alınacak. Aralık ayı içinde yapılacak üçüncü kongre ile şirketleşme süreci resmen tamamlanmış olacak.

SEBAHATTİN ALP