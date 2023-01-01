Denizli’de deprem

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, eski futbolcularına olan borçları nedeniyle zor günler geçiriyor. Horoz, eski oyuncusu Adam Stachowiak'a ödemesi gereken para yüzünden FIFA'dan iki dönem transfer yasağı cezasıyla sarsıldı. 2018 yılında Gaziantep FK'dan ayrılarak Denizlispor'a transfer olan Polonyalı kaleci Horoz ile yıllık 300 bin Euro'ya sözleşme imzalarken 2020 yılında ödenmesi gereken 27 bin 500 Euro kulüp tarafından hesabına yatmayınca sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip takımdan ayrıldı. Bir yıl sonra yeniden Horoz'a dönen kaleci, yine alacaklarından dolayı takımdan ayrıldı. Kongre kararı alan yeşil-siyahlı yönetim, FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağı kararına karşı CAS'a başvurdu. Denizlispor kurmayları avukatlarıyla yoğun mesai harcıyor.

SEBAHATTİN ALP