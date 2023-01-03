  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizlispor Denizlispor kaynak arıyor

Denizlispor kaynak arıyor

Horoz, yıldızların alacaklarını ödemek için çaba harcıyor

3.1.2023

Denizlispor kaynak arıyor

Spor Toto 1. Lig'de kurtuluş ateşini yakan Denizlispor'da, 2023'ün ilk günlerinde hummalı bir çalışma var. Bir yandan transferi açmak adına gerekli olan 150 milyon TL'yi temin etmek, diğer yandan da eldeki futbolcuları tutma derdinde olan yönetim, 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesi futbolcuların boşa çıkmaması için kolları sıvadı. Yönetim, alacakları nedeniyle Muhammed Özkal, Emre Sağlık, Abdülkadir Sünger'e bugün mesai bitimine kadar ödeme yapmak zorunda. Özer Özdemir ve Gökhan Süzen'e de seçimli olağanüstü kongrenin yapılacağı 10 Ocak'a kadar ödeme yapılması planlanıyor. Kurmaylar daha önce futbolcular, Leo Schwechlen, Kevin Mayi, Dje Djedje, Ömer Şişmanoğlu, Oğuz Yılmaz, Muhammed Gönülaçar ve Mustafa Çeçenoğlu'nun ödemelerini yaparak serbest kalmalarını önlemişti.

SEBAHATTİN ALP

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA