Göztepe’den çifte atak

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Play-Off hedefindeki Göztepe, transferde çifte atağa geçti. Kadrosunu Michee Ngalina ile güçlendiren İzmir temsilcisinin, Denizlispor'dan Özer Özdemir ve Başakşehir'den Muhammed Arslantaş için nabız yokladığı iddia edildi. Göz-Göz'ün, joker bir oyuncu olan ve hem savunmada hem de orta sahada görev yapabilen Özer için yeşil-siyahlılarla temas kurulduğu ifade edildi. Sarı- kırmızılıların, 21 yaşındaki Muhammet Arslantaş'ı da kiralamak için Başakşehir'le görüşmelere başladığı bildirildi. Kurmayların iki isim için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

HOROZ'DA ÖMER'E VİZE YOK

SPOR Toto 1. Lig'de kurtuluş hesapları yapan Altaş Denizlispor'da, yönetim transfer teklifleri gelen golcü Ömer Şişmanoğlu'nun ayrılmasına izin vermedi. 1. Lig'den Sakaryaspor, 2. Lig'den Kocaelispor ve 3. Lig'den Iğdır FK'dan transfer teklifi alan tecrübeli golcünün alacaklarını yatıran ve serbest kalmasına engel olan yeşil-siyahlı yönetim, tüm takımın alacaklarını ödemeyi planlıyor. Öte yandan Denizlispor, 10 Ocak 2023 tarihinde seçimli olağanüstü genel kurulunun yapılacağı yerin değiştiğini açıkladı. Seçimli olağanüstü genel kurulun aynı gün ve saatte EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'na alındığı açıklandı.

SEBAHATTİN ALP