Horoz’da VAR tepkisi

Spor Toto 1. Lig'de ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor, ikinci yarıya Eyüpspor yenilgisiyle başlarken maç sonunda VAR sistemine tepki vardı. Teknik direktör Giray Bulak, "Karşılaşmada üç tane temsilci, bir dördüncü hakem, bir gözlemci, üç tane sahada hakem, bir VAR heyeti var ama buna rağmen problemler çözülemiyor. Kolla alınan topu herkes gördü. Net penaltıyı nasıl veremez, nasıl davet edemez, ona bile gerek yok direkt penaltı olması lazım" dedi.

Uzatmanın beklenenden çok az verildiğini ifade eden Giray Bulak, "5'er tane takım başı oyuncu değişmiş, İbrahim Akdağ 4 dakika yerde yatmış, 12 -13 dakika uzatma beklerken 5 dakika verdiler. Zaten özet burada, burada akıllı insanlar başınıza neyin geleceğini görür. Maçtan sonra hakemlere konuşma sırası bizde. Anlattığımızla kalacağız. VAR Avrupalı'ya göre var, hak var, bizde kime göre 'VAR'. Bütün hakkaniyet rakibe kullanılır mı ya, bu çok ayıptır" dedi.