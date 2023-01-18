Denizlispor’dan bonuslu transfer

Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor ile 3. Lig 2. Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği kulübü arasında ilginç bir transfer yaşandı. Darıca ekibi, A Takım kadrosunda fazla şans bulamayan isimlerden Muhammet Eren Kıryolcu'ya talip oldu. Kurmaylar, Darıca yönetimine; 'Alaattin Öner'i de alırsanız, Muhammet Eren'in transferine onay veririz. Yoksa transfer olmaz' dedi.

HOROZ'DA GENEL KURUL GÜNÜ

İlginç transfere Denizlispor'un eski teknik direktörü Serhat Gülpınar'ın aracılık ettiği, altyapıdan yetişen iki oyuncunun sezon sonuna kadar 3. Lig ekibine kiralandığı açıklandı. Öte yandan mali açıdan zor günler geçiren Denizlispor'da bugün olağanüstü gelen kurul gerçekleştirilecek. Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen kongre, saat 18.30'da EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılacak. Horoz'da henüz başkan adayı çıkmazken; mevcut başkan Mehmet Uz'un da görevini sürdürüp sürdürmeyeceği netlik kazanmadı.

SEBAHATTİN ALP