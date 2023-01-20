Uz sert çıktı: Gerekirse istifa ederiz

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren, aynı zamanda maddi sıkıntılarla boğuşan Altaş Denizlispor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadı. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde kongrede başkan aday çıkmadığı gibi kimse gelmeyince, görevliler ve polis tutanak tutup salondan ayrıldı. Mevcut Başkan Mehmet Uz ve yönetim kurulu görevine zorunlu da olsa devam etti. Uz'un günlerdir yaptığı başkanlık çağrısına kimse cevap vermezken; yeşil-siyahlı yönetimin sezon sonuna kadar görevde olacağı kaydedildi. Bir kez daha kongre kararı almayı düşünen başkan Uz, Yeniasır'a özel açıklamalarda bulundu.

'NEREDE BU DELİKANLILAR'

Başkan Uz, "Hani bizi başarısız diye itham edenler, niye çıkmıyorlar? Kulübü yönetemediğimizi söyleyenler, lafa gelince okuyan üfleyenler nerede? 'Bizden daha iyi yapacak aday, delikanlı babayiğit varsa gelsin' dedik. Sosyal medyada her gün birileri tarafından başkanlık için ismi yazılan Mustafa Üstek, Serdar Çıralı, Süleyman Urkay nerede. Niye er meydanına çıkmadılar. Nerede bu delikanlılar? Üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. İyi niyetle bugüne kadar görevde kaldık. Eyüp maçına kadar primler ve maç başlarını ödedik. Ödemeseydik çoğu futbolcu serbest kalacaktı. Denizli'nin ileri gelenleri, sanayiciler, iş insanları takıma sahip çıkmalı. Takımı kimse sahiplenmiyor. Ne çektiğimi bir Allah bir ben biliyorum. Bu saatten sonra her şeyi kamuoyuna bırakıyorum. Mecburen devam edeceğiz. Ancak böyle gitmez. Gerekirse istifa da ederiz. Kulüp kayyuma kalır.

SEBAHATTİN ALP