Denizlispor’da Abdülkadir kayıp

SPOR Toto 1. Lig'de ateş hattından kurtulmanın hesaplarını yapan Altaş Denizlispor'da, kaleci Abdülkadir Sünger yedek kulübesine mahkum oldu. Geçen sezon gösterdiği performansla transferin gözdesi konumunda olan, Süper Lig kulüplerinin peşinden koştuğu 22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Göztepe deplasmanında gördüğü kırmızı kartın ardından formayı unuttu. Ligin 11. haftasında oynanan Ege derbisine ilk 11'de başlayan Abdülkadir, bu maça kadar 6 karşılaşmada başlangıç kadrosunda yer almıştı. Geçen sezon Horoz'da 16 karşılaşmada görev yapan genç eldiven, yeşil-siyahlılarda oynanan son 11 mücadelede yedekler arasında yer alırken, kaleyi 28 yaşındaki Hüseyin Altıntaş'a kaptırdı. Genç eldiven Abdülkadir, geçen sezon Galatasaray'la oynanan Türkiye Kupası maçında kurtardığı penaltılarla dikkatleri üzerine çekmişti.

BERKE ÖZBAY