Denizlispor’da mesai başladı

LİGLERE verilen ara sonrası 5 gün izin yapan Altaş Denizlispor'da Sakaryaspor maçı mesaisi başladı. Perşembe günü akşam saatleri kulüp binasında bir araya gelen teknik heyet ve futbolcular, toplantı yaptılar. Durum değerlendirmesi şeklinde geçen toplantıda teknik direktör Giray Bulak, futbolcularla bir konuşma yaptı. Dün günü saat 11.00'de başlayan haftanın ilk antrenmanına tüm futbolcular katıldı. Liglere verilen ara, sakat futbolcular Mayi ve Ömer'in tam olarak iyileşmesine vesile olurken, futbolcular tam kadro çalıştı. Yeşil-siyahlılar, 22 Şubat Çarşamba günü kulüp tesislerinde Bölgesel Amatör Lig 9. Grupta mücadele eden Sarayköyspor ile hazırlık maçı yapacaklar.

SEBAHATTİN ALP