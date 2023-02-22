Horoz’da gençlere güvenoyu

Spor Toto 1. lig temsilcisi Altaş Denizlispor'un lige verilen arada 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 FK ile yaptığı hazırlık maçında, genç futbolcuların sergilediği futbol beğenildi. Transfer yasağı nedeniyle için dar bir kadro ile ligde tutunma mücadelesi veren Horoz'da, A Takımı zorlayan genç futbolcular, 3. Lig'de zirve yarışı veren Efeler 09 FK ile oynanan hazırlık maçındaki performansları ile teknik heyetin gözüne girdi.

Okan Derici, Bekir Turaç Böke ve kaleci Abdülkadir Sünger, Asım Aksungur gibi A Takım gediklisi futbolcular haricinde genç futbolculardan oluşan kadro ile mücadele eden yeşil-siyahlılar sahadan 5-3 galip ayrılırken, hırslı ve sert futbol dikkat çekti. Sol bek Alaattin, teknik direktör Giray Bulak'tan sert futbolu ve yerini kaybettiği için uyarı alırken, genç isimler diri gözüktü. A takım futbolcuları kenardan gençleri izlemekle yetinirken, pozisyonları kendi aralarında yorumladı. Altaş Denizlispor, bugün Haluk Ulusoy Tesislerinde Bölgesel Amatör Lig 9.Grupta mücadele eden denizli temsilcisi Sarayköyspor ile saat 13.30'da karşılaşacak.

BULAK'IN GÖZÜNE GİRDİLER

ALTAŞ Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, lig başlayana kadar eksikleri gidereceklerini ve takımının gösterdiği performanstan umutlu olduğunu söyledi. Bulak, "Sakaryaspor ve Gençlerbirliği ile üst üste kritik maçlar oynayacağız. 2'de 2 hedefliyoruz" dedi.

DENİZLİSPOR'DA ÖMER SİSMANOGLU DÖNÜYOR

LİGE verilen ara Altaş Denizlispor'un golcü ismi Ömer Şişmanoğlu'na yaradı. Tamamen iyileştiğini belirten tecrübeli isim, "Çeşitli sakatlıklarla uzun süre takımdan ayrı kaldım. Allah bir daha sakatlık vermez inşallah. Sakaryaspor maçı öncesi tamamen iyileştim" dedi. Ömer ile birlikte Kevin Mayi'nin de iyileştiği belirtildi.

SEBAHATTİN ALP