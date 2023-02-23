Denizlispor boş durmuyor

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, deprem felekati nedeniyle verilen arada boş durmuyor. 3. Lig ekibi Efeler 09 FK'yı 3-1 mağlup eden Horozlar, ikinci hazırlık maçında Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup temsilcisi Sarayköyspor'u da 3-1'lik skorla geçti, alkış topladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde oynanan müsabakaya Denizlispor; Abdülkadir, Mehmet Eren, Asım, Berkant, Samet Emre, Ömer, Deniz, Okan, Kemal, Oğuzhan, Atakan, Sarayköy ise; Ferhat, Ercan, Volkan, Yasin, Serkan, İsmail, Sezer, İbrahim, Mehmet, Berk, Orhan 11'leriyle başladı. Yeşil-siyahlılar, 20. dakikada Okan Derici ve 31. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun penaltıdan attığı gollerle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı. Sarayköyspor, 63. dakikada Fethi ile farkı bire indirdi: 2-1. 87. dakikada Oğuzhan Sarı maçın skorunu belirledi: 3-1. Denizlispor'un, cumartesi günü oynanması gereken Kuşadasıspor maçı, rakibin gelmekten vazgeçmesi üzerine iptal oldu.

DEPREMZEDELERİ UNUTMADILAR

ALTAŞ Denizlispor ile Sarayköyspor arasında oynanan ve Alim Kalkan, Ridvan Talha, Beycan Bardan hakem üçlüsünün yönettiği maçta depremzedeler unutulmadı. Maç öncesinde takımlar Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz ve iki kulübün yöneticileri maçı birlikte izledi. Başkan Mehmet Uz, "Arayı en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Genç oyuncularımızın form tutması önemli" dedi.

SEBAHATTİN ALP