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Haberler Denizlispor Başkan Mehmet Uz milletvekili aday adayı

Başkan Mehmet Uz milletvekili aday adayı

23.3.2023

Başkan Mehmet Uz milletvekili aday adayı
26 ve 27. dönem milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimler öncesi yine kolları sıvadı. Uz, 28. dönem MHP Denizli Milletvekilliği aday adaylık başvurusunu önceki gün yaptı. Başkan Uz, başvuru fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, "Başvurumuzun ardından, kabulleriyle bizi onurlandıran liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum" bilgilendirmesinde bulundu. Uz'a sosyal medyadan tebrik ve destek mesajları yağdı.
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