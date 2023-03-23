Horoz’a rekor prim

Spor Toto 1. Lig'de kötü günler geçiren ve bulunduğu girdaptan bir türlü çıkamayan Denizlispor'da yarın iç sahada oynanacak olan Bolu maçı öncesi seferberlik ilan edildi. Ligin son sırasından kurtulmak için Bolu maçını mutlak kazanmak zorunda olan 17 puanlı Horoz'da yönetim de kritik karşılaşma öncesi kesenin ağzını açtı. Yeşil siyahlı kurmaylar, galibiyet primini 50'şer bin lira olarak belirleyerek futbolcuları önemli maç öncesi motive etti. Deneyimli teknik direktör Giray Bulak da matematiksel olarak ligde tutunma şansları olduğu sürece pes etmeden yarışın içinde olacaklarını açıkladı.



"HER HAFTA FİNAL"

Bulak, "İçerde kaybetme lüksümüz kalmadı. Sonuca ulaşmak için bundan böyle final olan her maçımızdan 3 puan hedefliyoruz. Son düdüğe kadar pes etmek yok. Taraftarımız yanımızda olursa hep bir kişi fazlayız" dedi. Bu arada yeşil-siyahlılarda Hakan Çinemre, Mustafa Çeçenoğlu, Oğuz Yılmaz 3'er sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.



SEBAHATTİN ALP

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