Denizlispor’un rakibi Boluspor

Spor Toto 1. Lig'de son olarak deplasmanda Pendikspor'a 2-1 yenilip galibiyet hasretini 4 maça çıkaran düşme potasındaki Altaş Denizlispor, bugün evinde Play-Off'u hedefleyen Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Mücadelenin hakemi Çağdaş Altay. Maç beINSports Max2 ve TRT Avaz kanallarından ekrana gelecek. Horoz'da sakatlığı süren Emre Sağlık mücadelede forma giyemeyecek.



GİRAY BULAK UMUTLU

Maçın bilet fiyatları loca önü 100, VIP 50, B-D üst 40, A-E üst 35, A-E alt 30, maraton 25 ve misafir tribünü 30 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Giray Bulak, Boluspor maçını kazanıp çıkışa geçmek istediklerini belirterek, "Bizim adımıza her maç final niteliğinde. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu. TFF'nin deprem felaketinin ardından Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi sonrası 4 yerine 2 takımın küme düşeceğini açıkladığı ligde Horoz, 17 puanla düşme hattında bulunuyor.

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