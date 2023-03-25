Denizlispor uzatmada yıkıldı

1. Lig'de 28'inci haftanın açılış maçında Altaş Denizlispor, Denizli Atatürk Stadı'nda Dyorex Boluspor'u ağırladı. Geçtiğimiz hafta Pendikspor deplasmanında iyi oynamasına rağmen mağlup olan yeşil-siyahlılar, bu maça da istekli ve baskılı başladı.Girdiği pozisyonlarda son vuruşu yapamayan Denizlispor'da 42'nci dakikada sol taraftan kazanılan köşe vuruşunu Gökhan Süzen kullandı. Ceza sahası içinde altı pas çizgisinin önünde Oğuz Yılmaz'ın yaptığı kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0. İkinci yarıda konuk ekip oyunu dengeledi. Bülent ve Berk'in oyuna girmesiyle rakip yarı alana daha çok gelen kırmızı-beyazlı ekipte 72'de sol kanattan yapılan ortada Safa'dan seken topu Ndlovu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve skoru eşitledi. 90+2'de Denizlispor'u yıkan gol geldi. Sağ kanattan defansın arkasına sarkan Berk'in içeriye çevirdiği topu kaleci Hüseyin çeldi. Dönen topu Gökhan Alsan tamamladı ancak ofsayt bayrağı kalktı. Yapılan VAR incelemesi sonrası gol kararı çıktı ve konuk ekip öne geçti. Kalan dakikalarda Denizlispor'un çabaları sonuç vermedi ve maç 1-2 sona erdi.Karşılaşmanın ardından Denizlispor'dan yapılan açıklamada, Teknik Direktör Giray Bulak ile yolların ayrıldığı açıklandı. Açıklamada, "Kulübümüz Giray Bulak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Giray Bulak ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Yeşil-siyahlılarda boşalan teknik direktörlük koltuğu için takımı en son Süper Lig'e çıkaran ve şu anda boşta olan Yücel İldiz'in adı geçiyor.