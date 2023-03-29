Horoz bozguna uğradı

Spor Toto 1. Lig'de 29. haftada kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren Ege derbisinde Altaş Denizlispor, Altınordu'ya deplasmanda 5-2 mağlup oldu, umutlarını iyice azalttı. 5. dakikada Gökhan Süzen'in defansın arkasına gönderdiği aşırtma pasında topla buluşan Ömer, kaleci Ali Emre'den sıyrılıp meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1. 12'de soldan Metehan Mimaroğlu'nun ortasında Kürşad uçarak kafayı vurdu 1-1. 16'da Kubilay'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Ali Özgün, ceza sahasına girip plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1. 43'te sağ çaprazdan Berkant'ın vuruşunda savunmadan seken topu kale önünde Okan tamamladı: 2-2.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

65'te soldan Ahmet İlhan'ın yerden ortasında altı pasta Ali Özgün düzgün bir vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR incelemesi sonrası geçerlilik kazandı: 3-2. 70'te Metehan Mimaroğlu'nun kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Ali Özgün kafayla fileleri sarsarak kendisinin 3., takımının 4. golünü kaydetti: 4-2. 90'da Metehan soldan yerden kesti, Şeref'in üstünden atladığı topu Hüsamettin ağlara gönderdi: 5-2. Denizlispor maçı 5-2 kaybetti.

KEMAL KILIÇ İLK KEZ SAHADA

ALTAŞ Denizlispor'da, Boluspor karşılaşması sonrası görevine son verilen teknik direktör Giray Bulak'tan bayrağı devralan Kemal Kılıç, yeşil-siyahlı takımın başında ilk sınavına çıktı. Altınordu ile Altaş Denizlispor Ege derbisinde 35. kez rakip oldu. Horozlar, bundan önce oynanan 34 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı.

TARAFTARLAR İZMİR'DE YALNIZ BIRAKMADILAR

ALTAŞ Denizlispor'u, İzmir deplasmanında taraftarları yalnız bırakmadı. 100 yeşil-siyahlı taraftar takımlarını 90 dakika desteklediler. Altınordu'ya da 500 taraftarı destek verdi. Kırmızı-lacivertli kulüp, depremzede çocukları tribünde ağırladı

MUSTAFA ÇEÇENOĞLU İLK ON BİRDE BAŞLADI

ALTAŞ Denizlispor'da, teknik patron Kemal Kılıç, geçen haftaki Boluspor maçı 11'nde değişiklik yapmadı. Maçtan önce zehirlenen Mustafa Çeçenoğlu kendini iyi hissettiğini söyledi, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Horoz'da, sakatlığı süren Emre Sağlık'ın dışında ağırları geçmeyen Özer Özdemir de maç kadrosunda yer almadı. Yeşilsiyahlılarda, genç oyuncular Ahmet Tekin ile Deniz Kodal yedek kulübesinde oturdu.

MİNİ YORUM / Berke ÖZBAY

ALTINORDU PATLADI, DENİZLİ DAĞILDI

BU sezon istediği sonuçları almakta bir hayli zorlanan Altınordu, kendisi gibi tehlikede olan Denizlispor karşısında adeta patlama yaptı ve rakibini 4-2 yendi. İzmir temsilcisi gelecek adına umutlanırken, Denizli temsilcisi ise malumu ilan etti... Mücadeleye yeni teknik direktörüyle ilk maçına çıkan Denizlispor daha atak başladı ve kırmızı- lacivertli savunmanın dalgınlığıyla ve Ömer'in golclüğüyle bir anda öne geçti. Ancak Altınordu iyi reaksiyonla skora denge getirdi. İlk yarıda oldukça git-gelli bir oyun ortaya koyan iki ekip de zaman zaman rakip yarı alanda tehlikeler üretti. Ancak ikinci yarıda İzmir temsilcisi rakibini adeta domine etmeyi başardı. Ön alanda pres yapan Altınordu, rakibin oyun kurmasını zorlaştırdı. Denizli ise kısıtlı kadrosuyla taktiksel hamlelere cevap veremedi. Kırmızı-lacivertliler kaliteli ayaklarının (özellikle 3 gol atan Ali Özgün) hünerlerini sergilemesiyle mücadeleden galibiyetle ayrıldı ve umutlarını yeşertti. Denizlispor ise zorlu maçta zaman zaman umutlanmış olsa da rakibine gücü yetmedi ve korku tünelinden yine çıkamadı. Yeşilsiyahlılar için gemi kaçarken, Altınordu ise umut yeşertiyor...