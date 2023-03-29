TFF U-19 Elit B Ligi 2. Grup'ta 18. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Gençlerbirliği yenişemedi: 2-2. Her iki takım açısından da büyük önem taşıyan karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Denizlispor'un 82. dakikada attığı golle farkın bire inmesi nedeniyle kırmızı-siyahlı takımın gerek teknik heyet ve futbolcularından gerekse tribünde maçı izleyen yöneticilerinden hakem heyetine küfürlü itirazlar başladı.

Maçın orta hakemi Ahmet Beysüngü küfür ettiği gerekçesiyle tribünde maçı izleyen Gençlerbirliği yöneticisi hakkında emniyet güçlerine şikayetçi olduğunu söyledi. Denizlispor'un 89. dakikada attığı golle skor 2-2'ye geldi. Maçın bitiş düdüğü ile saha bir anda karıştı, yeşil saha ringe döndü, tribünde de maçı izleyen yönetici ve taraftarlar arasında tartışmalar yaşandı.

Arbedeyi güvenlik güçleri önlerken, hakem Denizlispor'dan 3 futbolcuya Gençlerbirliği'nden ise 4 futbolcu ile 1 antrenöre kırmızı kart gösterdi.

DENİZLİSPOR U-19 PLAY-OFF'TA

TFF U-19 Elit B Ligi 2. Grup olaylı biten Gençlerbirliği maçında rakibiyle 2-2 berabere kalarak puanını 26'ya çıkartı, ikili averaj sayesinde Play-Off'a kaldı. Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda Başkent ekibi karşısında 2-0 geriden gelip, Emre Burgaz ve Oğuzhan Sarı'nın golleriyle puanı kurtaran ve Play-Off biletini kapan yeşil-siyahlı gençler soyunma odasında bayram yaptı. Horozlar, eleme usulü oynanacak Play-Off'taki ilk maçını 2 Nisan'da yapacak. Denizlispor'da, Oğuzhan Sarı, Ramazan Karakurt ve Mehmet Ali Ulaman kırmızı kart gördükleri için cezalı duruma düştüler. Denizlispor, ligde oynadığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti, 32 gol atıp, 34 gol yedi.

SEBAHATTİN ALP