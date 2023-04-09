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Denizlispor kaynıyor

Tuzla yenilgisiyle kurtulma şansını mucizelere bırakan Horoz’da teknik adam Kemal Kılıç istifa etti, Djedje ve Mayi de gönderidl

9.4.2023

Gazete

Denizlispor kaynıyor

SPOR Toto 1. Lig'de Tuzlaspor yenilgisiyle son sıraya demir atıp kümede kalma şansını mucizelere bırakan Denizlispor kaynıyor. Horoz'da dün teknik direktör Kemal Kılıç istifa etti. Takımın başında çıktığı üç maçta da puan alamayan tecrübeli teknik adam dün başkan Mehmet Uz ile bir araya gelerek istifasını sundu. Yönetim, Kılıç'ın istifasını kabul ederken iki yıldız oyuncu Djedje ve Kevin Mayi'nin de ipi çekildi. Yönetim Tuzla maçı öncesi süresiz kadro dışı bırakılan Djedje ile birlikte Göztepe maçında kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Kevin Mayi'nin gönderilmesine karar verdi. Son iki haftada Adana ve Malatya'nın ligden çekilmesiyle direkt 6 puan kazanacak olan Horoz, oynayacağı 4 maçta kadroda gençlere yer verecek.

SEBAHATTİN ALP

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