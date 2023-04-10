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Denizlispor'da Bülent Ertuğrul dönemi

Spor Toto 1. Lig'de yer alan Denizlispor'un yeni hocası belli oldu. Ege ekibinin başına teknik direktör Bülent Ertuğrul getirildi. Ertuğrul ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı.

İHA

10.04.2023, 17:37

Denizlispor’da Bülent Ertuğrul dönemi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

A. Denizlispor teknik yönetiminde hızlı gelişmeler yaşandı. Teknik Direktörü Kemal Kılıç ile yolların ayrıldığına dair açıklamadan dakikalar sonra yeni teknik direktörün ismi açıklandı.



Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Bülent Ertuğrul'a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz" denildi.
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