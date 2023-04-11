Horoz’da işlem tamam

SPOR Toto 1. Lig'e vedaya hazırlanan Altaş Denizlispor, bu bağlamda teknik direktör sorununu çözdü. Tuzlaspor yenilgisi sonrası takımdan ayrılan Kemal Kılıç'ın yerini dolduracak isim belli oldu. Horoz, eski futbolcusu Bülent Ertuğrul ile resmi sözleşmeyi imzaladı. 1994 yılında Denizlispor altyapısında futbola başlayan Ertuğrul, Denizlispor, Manisaspor, Eskişehirspor, Nazilli Belediyespor, Elazığspor'da futbol oynadıktan sonra 2015 yılında aktif futbol hayatına yine Denizlispor'da son verdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Bülent Ertuğrul'a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz." Öte yandan Ertuğrul'un birinci yardımcısı olarak da 43 yaşında ki İbrahim Çelik'in ismi gündemde. Ertuğrul ile Denizlispor'da futbol oynayan Çelik, Denizli Büyükşehir Belediyespor'da da oynadı ve antrenör olarak çalıştı.

YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRECEK

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma umutları mucizelere kalan Denizlispor'da takımdan ayrılan oyuncuların artması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Kevin Mayi ile Djedje takımdan ayrılırken, bu isimler dışında da ayrılamaya hazırlanan oyuncular olduğu öğrenildi. Özellikle devre arasında birçok takımdan teklif alan Ömer Şişmanoğlu'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ömer dışında takım kaptanı Oğuz Yılmaz, Emre Sağlık ve Gökhan Süzen'in de şimdiden gelen teklifleri değerlendirdiği iddia edildi. Bu isimlerin yanı sıra Leo Schwechlenh'in de takımın küme düşmesi durumunda sözleşmesi iptal olacak.