1. Lig'in 33. haftasında evinde Keçiörengücü'ne 4-0 yenilen Denizlispor, küme düştü. 15.dakikada Mustafa, rakibini düşürünce hakem penaltı dedi. 18'de Rashad Muhammed, takımını 1-0 öne geçirdi. 45+1'de Dembele, farkı ikiye çıkardı. Gol sonrası Erdal'a kafa atan Dembele kırmız kartla oyun dışı kaldı. 81'de Muhammed Gönülaçar'ın elle oynadığını VAR kontrolü ile tespit eden maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Reshad Muhammed, skoru 3-0 yaptı. 85'de Musa Caner soldan ceza alanına girdi, yerden sert ve düzgün vurdu, skoru belirledi: 4-0.

SAKATLIK KABUSU

TEKNİK direktör olarak Bülent Ertuğrul'un ilk kez takımın başında çıktığı Denizlispor'da takımdan ayrılan Djetje, cezalı olan Kevin Mayi, sakat olan Oğuz ve Emre, kadroda yer almadı. Abdülkadir Sünger aylar sonra kaleye geçti. Burnu kırılan Hakan Çinemre ise özel maske ile sahaya çıktı. Henüz 3.dakikada ikili mücadelede sakatlan Leo, yerini Okan Dericiye bıraktı. Kaleci Abdülkadir, ilk yarıda topu oyuna sokarken ve topa çıkarken 3 önemli hata yapınca, Ertuğrul tepki gösterdi. Kaleci Antrenörü Okan Kayhan da kalecisini ikaz etti.

SEBAHATTİN ALP