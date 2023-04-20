Denizlispor’da yaprak dökümü

Spor Toto 1. Lig'de küme düşmeyi kabullenen Denizlispor'da 5 futbolcu ile yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlılarda Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Emre Sağlık, Ömer Şişmanoğlu ve Mustafa Çeçenoğlu yeşil-siyahlılara veda etti. Yeşil siyahlı kurmayların, maç başı ödemesi yüksek olan iskelet kadrodaki futbolcularla vedalaşmayı sürdüreceği öğrenildi. Denizli temsilcisinde şirketleşme olmaması ve transfer yasağının kalkmaması ihtimali dahilinde sözleşmesi devam eden 3-4 futbolcunun yanı sıra U19 takımı ve kiralık olarak başka takımlarda oynayan oyuncularla elindeki 40 kişilik futbolcu potansiyelinden, 2. Lig için 25 kişilik genç bir kadro oluşturmayı planlıyor.

HOROZ YARIM TAKIM

Alacakları ödenmediği için Djedje'nin takımdan ayrılması, 5 isimle daha vedalaşılması ve eksiklerin çokluğu nedeniyle Denizlispor, pazar günkü Bodrum maçına önemli eksiklerle çıkacak. Deplasmanda oynanacak kritik karşılaşma öncesi Oğuz, Özer ve Mayi sakat oldukları için Bodrumspor maçında büyük olasılık görev almayacaklar. Keçiörengücü maçında sakatlanan Muhammed Özkal'ın durumu ise maç günü belli olacak. Bu arada yönetim, 4 aydır maaş alamayan kulüp personeline bayram öncesi iki aylık ödemelerini yaptı. Futbolculara ise şu ana kadar herhangi bir ödeme yapılmadı.

SEBAHATTİN ALP