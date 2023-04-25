Denizlispor’da gençler göze girdi

Spor Toto 1.Lig'e resmen veda eden ve 2. Lig hazırlıklarına kadrosunda genç isimlere yer vererek başlayan Denizlispor'da gençlerin performansı alkış aldı. Maçbaşı ücreti yüksek olan futbolcularla yollarını ayıran yeşil siyahlılar, gençlerle çıktığı Bodrumspor'a penaltı golüyle 1-0 yenilirken, genç futbolcular sergiledikleri mücadele ile gelecek adına ümit verdi. Denizlispor Teknik Sorumlusu Bülent Ertuğrul "Altyapıdan 6 oyuncumuza ilk 11'de şans verdik. 90 dakika boyunca 9 genç oyuncumuz oynadı. Bu oyuncuları yetiştirip, geliştirip sportif başarı elde etmek zorundayız. Bir sonraki sene bir alt ligde oynayacağız. Denizlispor'un geleceği bizim altyapımıza bağlı. Çünkü önümüzdeki dönem de transfer yasağımız var. Denizlispor'u layık olduğu yere getireceğiz" dedi. Bodrumspor'a karşı Denizlispor ilk 11'inde gen futbolculardan kalede Abdülkadir Sünger, sağ bekte Berkant Gündem, önliberoda Mehmet Eren Sıngın, Samet Emre Gündüz, sağ açıkta Mehmet Ali Ulaman, sol açıkta Emre Furtuna görev aldı. 46'da Mehte Ali'nin yerine Emre Burgaz, 82'de Mehmet Eren'in yerine Alihan Kalkan, 90+5'de Okan'ın yerine Alaattin Öner dahil oldu.



SEBAHATTİN ALP

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