Denizli’de giden gidene

SPOR Toto 1. Lig'e veda eden ve 2. Lig hazırlıklarına başlayan Altaş Denizlispor'da yaşanan ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Yeşilsiyahlılarda son olarak alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran ve ayrılık yaşayan futbolcular kervanına Bekir Turaç Böke'de katıldığı öne sürüldü. Bodrum maçı dönüsü Bekir'in alacakları nedeniyle TFF'ye başvurduğu bilgisine ulaşan yeşil siyahlı kurmayların, aynı gün genç futbolcuyla yollarını ayırdığı öğrenildi. Kurmaylar daha önce de Djedje, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Emre Sağlık, Ömer Şişmanoğlu, Mustafa Çeçenoğlu, Asım Hamzaçebi, Leo Schwechelen, Kevin Mayi gibi isimlerle de yollarını ayırmıştı. 2020 yılında Çankaya FK'dan transfer edilen 24 yaşındaki Bekir Turaç Böke, 3,5 yılda 6 gol kaydetti. Kariyerine Etimesgut Belediyespor'da başlayan oyuncu burada 2 yıl görev yaptıktan sonra Yeni Altındağ Bld. forması giymiş ardından Artvin Hopa ve Çankaya'da görev yapmıştı.

31 MÜSABAKADA FORMA GİYDİ

BU sezon ligde oynadığı 31 karşılaşmanın 17'sinde 11'de sahaya çıkarken 1619 dakika sahada kaldı. Bekir Turaç Böke kupada da Ayvalıkgücü Belediyespor randevusunda 89 dakika sahada kalmıştı.

SEBAHATTİN ALP