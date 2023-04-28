  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizlispor Mayı yine gitti

Mayı yine gitti

Denizlispor’da santrafor Bekir Turaç Böke’den 1 gün sonra Kevin Mayi de kulüple ilişkisini kesti. Kırmızı kart gördüğü Göztepe maçının ardından alacaklarını alamadığı için takımdan ayrılıp ülkesine giden 30 yaşındaki Fransız futbolcu geri dönüp takıma tekrar katılsa da TFF'ye başvurarak kulüple ilişkisini kesti

28.4.2023

Gazete

Mayı yine gitti

Spor Toto 1. Lig'de birçok futbolcuyla yollarını ayıran Altaş Denizlispor'da bir veda daha yaşandı. Alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran Kevin Mayi de eşyalarını topladı ve kulüpten ayrıldı. Kırmızı kart gördüğü Göztepe maçının ardından alacaklarını alamadığı için takımdan ayrılıp ülkesine giden Fransız futbolcu Denizli'ye geri dönmüştü. Yönetimle görüşerek geride kalan haftalarda forma giymek istediğini belirten Mayi'nin bu talebi olumlu karşılanıp oyuncu yeniden takıma dahil olsa da 30 yaşındaki isim alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gitti ve kulüple ilişkisini kesti.

AYRILANLARIN SAYISI 10'U GEÇTİ
Böylece yeşil-siyahlılarda ayrılık yaşayan futbolcuların sayısı 10'u geçti. Son 2 sezonda Denizlispor forması ile 41 maça çıkan Mayi, 33 maçta 11'de başladı. 24 maçta 5 gol kaydeden Mayi, bu sezon ise sakatlıklar ve cezalar nedeniyle takıma katkı sağlayamadı ve 2 golde kaldı.

HOROZ EN KÖTÜ SERİYE İMZA ATTI
KÜME düşmesi kesinleşen ilk takım olan ve birçok futbolcusuyla yollarını ayıran Denizlispor, son iki sezonun en kötü serisine de imza attı. Yeşil-siyahlılar oynadığı son 8 karşılaşmada da sahadan yenilgiyle ayrılarak büyük bir çöküş yaşadı. Bu süreçte 24 puandan olan Horoz, rakip ağlara sadece 4 gol gönderirken, kalesinde ise 21 gole engel olamadı.

SEBAHATTİN ALP

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA