Mayı yine gitti

Spor Toto 1. Lig'de birçok futbolcuyla yollarını ayıran Altaş Denizlispor'da bir veda daha yaşandı. Alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran Kevin Mayi de eşyalarını topladı ve kulüpten ayrıldı. Kırmızı kart gördüğü Göztepe maçının ardından alacaklarını alamadığı için takımdan ayrılıp ülkesine giden Fransız futbolcu Denizli'ye geri dönmüştü. Yönetimle görüşerek geride kalan haftalarda forma giymek istediğini belirten Mayi'nin bu talebi olumlu karşılanıp oyuncu yeniden takıma dahil olsa da 30 yaşındaki isim alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gitti ve kulüple ilişkisini kesti.

AYRILANLARIN SAYISI 10'U GEÇTİ

Böylece yeşil-siyahlılarda ayrılık yaşayan futbolcuların sayısı 10'u geçti. Son 2 sezonda Denizlispor forması ile 41 maça çıkan Mayi, 33 maçta 11'de başladı. 24 maçta 5 gol kaydeden Mayi, bu sezon ise sakatlıklar ve cezalar nedeniyle takıma katkı sağlayamadı ve 2 golde kaldı.

HOROZ EN KÖTÜ SERİYE İMZA ATTI

KÜME düşmesi kesinleşen ilk takım olan ve birçok futbolcusuyla yollarını ayıran Denizlispor, son iki sezonun en kötü serisine de imza attı. Yeşil-siyahlılar oynadığı son 8 karşılaşmada da sahadan yenilgiyle ayrılarak büyük bir çöküş yaşadı. Bu süreçte 24 puandan olan Horoz, rakip ağlara sadece 4 gol gönderirken, kalesinde ise 21 gole engel olamadı.

SEBAHATTİN ALP