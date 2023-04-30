Denizli’nin veda maçı

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta Bodrumspor'a 1-0 yenilerek tarihinde ilk kez 3. profesyonel lig kategorisi olan TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Denizlispor, bugün sezonun son iç saha maçında şampiyonluğu garantileyen Samsunspor'u ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda Emre Kargın'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Birçok futbolcuyla şimdiden yollarını ayırıp sahaya genç ağırlıklı kadroyla çıkacak Denizlispor, bu maçın ardından haftaya İzmir deplasmanında Altay'a konuk olup maratonu tamamlayacak. Bu sezon 32 haftada 17 puan toplayabilen yeşil-siyahlı ekip, deprem nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la oynaması gereken son 2 maçtan ise hükmen 3'er puan alacak. Yeşilsiyahlı ekipte, kaleci Hüseyin, Djedje, Asım, Kevin Mayi, Abdülkadir, Leo, Mustafa Çeçenoğlu, Ömer Şişmanoğlu, Emre ve son olarak Bekir ile yollar ayrılmıştı.

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