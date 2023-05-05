Yasaklı Denizli’de altyapı da dağıldı

Transfer yasaklı Denizlispor'un futbolcuya en çok ihtiyacı olduğu dönemde, 30'a yakın genç futbolcunun başka kulüplere verilmesi şaşkınlık yarattı. Denizlispor'un gelecek vadeden isimlerinden olan ve U14 Milli Takım havuzundaki isimlerden olan 2009 doğumlu Mehmet Ali Şaşmaz'ın Parsspor'a transferinden sonra onlarca futbolcunun daha altyapıdan başka takımlara transfer olduğu ortaya çıktı.

PARSSPOR'A 11 FUTBOLCU

Krizlerle uğraşan Horoz'un altyapısında yaşanan gelişmeler, 'bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' dedirtti. Her futbolcunun büyük önem taşıdığı altyapıdan 11 futbolcunun Parsspor'a gönderildiği ortaya çıktı. Parsspor haricinde altyapıdan 18 genç futbolcunun Denizli ve il dışındaki takımlara verildiği belirlendi. Altyapıdan Parsspor'a giden 2009 doğumlu futbolcular: Arda Torbacı, Bilgehan Satır, Furkan Baykal, Güven Reşat Oktaş, Kaan Batu Ergür, Mehmet Ali Şaşmaz, Mehnmet Efe Uçar, Mert Ege Eker, Mustafa Ayaz Oduncu, Yasin Doruktekin ve Yiğit Karagöz.

TAKIMDAN GİDEN GİDENE

ALTYAPIDAN diğer takımlara giden futbolcular: Adem Yıldırım ve Ahmet Sinan Karakaş, Batuhan Bahara, (Genç Ümitlerspor), Arda Çakmak, Semih Sözer, Resul Turgut (Bereketlispor), Batu Tellli (Denizligücü), Berak Kırlangıç (Fethiyespor), Berkay Ercan (Acıpayam Bld), Ege Deveci (Çamlık FK), Kaan Kurt (Altın Horoz), Mehmet Ali Güler (Kaptanspor), Musa Sert (Altın Horoz), Mustafa Emre Gürcan (Yeşil Çınarspor),Mustaf Kenmal Karaceylan (Şemiklerspor), Selahattin Torbacı (Bodrumspor), Talha Sezer (Mehmetçik Mahallesispor),Volkan Erol (Bağbaşı Zeytinköyspor).

SEBAHATTİN ALP