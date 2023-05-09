Horoz buruk

SPOR Toto 1'inci Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçirip küme düşmesi kesinleşen Altaş Denizlispor, senelerce yer aldığı lige Altay'a 3-0 yenilerek buruk bir şekilde veda etti. Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için 3 puanının silindiği sezonda 34 maç boyunca yalnız 17 puan toplayabilen Denizlispor, son sınavını da kaybederek tarihinde ilk kez üçüncü profesyonel lig kategorisi olan TFF 2. Lig'e düştü.

Art arda 10'uncu maçını kaybeden Denizlispor, deprem nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la karşılaşması gereken son 2 haftadan ise hükmen 3'er puan alacak. Sezonu iki hafta önce resmen tamamlayan yeşil-siyahlılarda, yönetim gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Dört haftadır takımın başında yer alan Bülent Ertuğrul da düşüşe engel olamazken, 40 yaşındaki teknik adam ve ekibinin geleceği de henüz netlik kazanmadı.

GELECEK PLANLARI YAPILIYOR

TECRÜBELİ yıldızlarının art arda takımdan ayrılmasıyla elinden sadece genç oyuncular kalan yeşil-siyahlıların transfer yasağını kaldırıp kaldıramayacağı ise belirsizliğini koruyor.

SEBAHATTİN ALP