Horozkentspor Süper Lig’e doğru

Kadın Futbol 1. Lig'deki ilk sezonunda ligi 41 puanla 5. sırada bitirip Play-Off'a kalan Horozkentspor gözünü Süper Lig'e dikti. Samsun'daki Play-Off ilk tur maçında normal süresi ve uzatmaların 0-0 bittiği maçta, Bağcılar Evrenspor'u penaltılarla 4-3 yenen Horozkentspor, 2. Tur'da Şırnak Belediyesi Nuhspr'u 3-0'la geçerek final oynamaya hak kazandı. Yeşil siyahlıların gollerini 28'de Mira, 38'de Huriye Selçik ve 60'da Anna attı. 17 Mayıs'ta Ankara Pursaklar Stadı'nda Horozkentspor, Gaziantep Asya Spor ile final maçına çıkacak. Kulüp Teknik Sorumlusu Osman Kıraç, "Zor olacağını bildiğimiz ve iyi hazırladığımız bir maçtı. Kızlarımız kendilerine inandıkları sürece yenemeyeceğimiz bir takım yok. Süper Lig yolunda adımızı finale yazdırdığımız için mutluyuz. Emeklerimizin karşılığını görmek güzel. Son 1 final maçımız kaldı" dedi.

SEBAHATTİN ALP