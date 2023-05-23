Denizlispor’da görüşmeler başlıyor

Spor Toto Birinci Lig'de küme düşme acısı yaşayan ve tarihinde ilk kez 2. Lig'de mücadele edecek olan Altaş Denizlispor'da yönetim gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Kulislerde olağanüstü genel kurul kararının alınabileceği de konuşulurken, mevcut başkan Mehmet Uz'un ellerindeki kadroyu korumak istediği öğrenildi. Bu düşünceyle kolları sıvayan kurmaylar, yerli oyuncularla görüşmelere başladı. Birçok oyuncu takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletirken henüz resmi bir girişimin olmaması yönetimin elini güçlendiriyor. Uz, kurmaylarına takımın as oyuncularını tutmak için talimat verdi. Yönetim hafta içerisinde yıldız isimlerle görüşüp ikna etmeye çalışacak. Transfer yasaklısı olan yeşil-siyahlıların amacı as oyuncularını elinde tutup alt yapıdan çıkardığı genç futbolcularla takımı desteklemek.

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